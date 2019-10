En 60-årig mandlig beboer på botilbuddet Finderuplund i Høng afgav torsdag forklaring i Retten i Holbæk, hvor han var anklaget for at have sat ild til sin seng ad to omgange. Foto: Bjarne Robdrup

60-årig tiltalt for at sætte ild til sin seng

Her var han anklaget for at have sat ild til sin dyne den 19. september sidste år. Godt en måned senere, den 24. oktober, skulle han igen have sat ild til sin seng, denne gang med store røg- og sod-skader på hans værelse til følge, hvilket han også var anklaget for. I begge tilfælde havde der været risiko for spredning af ildspåsættelsen.

Det er to episoder fra botilbuddet Finderuplund i Høng, der er baggrund for, at en 60-årig mandlig beboer, torsdag var tiltalt ved Retten i Holbæk for brandstiftelse.

