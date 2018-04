60-årig gik i pædofili-fælde

Mandag starter en sag ved Retten i Holbæk mod en 60-årig mand fra kalundborgegnen, som er tiltalt for at have forsøgt at have samleje med en pige under 15 år. Manden blev afsløret af tv-programmet "Børnelokkerne". Foto: Marianne Nielsen

Kalundborg - 28. april 2018 kl. 08:08 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ventede en 60-årig mand fra Kalundborg-egnen en slem overraskelse, da han den 24. januar i år satte sig ind i sin bil og kørte til Ulstrup Strand. Her troede manden, at han skulle mødes med en 13-årig pige for at have sex med hende. I stedet var det en voksen journalist fra TV3-programmet »Børnelokkerne« og politiet, som ventede på manden.

»Børnelokkerne« er et tv-program, hvor den tidligere Se og Hør-redaktør Henrik Qvortrup og et tv-hold jagter pædofile danskere. Det foregår ved, at journalister udgiver sig for at være mindreårige piger og arrangerer et møde med ældre mænd, som i flere tilfælde tydeligt giver udtryk for, at der skal ske noget seksuelt, når de mødes med barnet.

Således også i tilfældet med den 60-årige mand, der mandag står tiltalt ved Retten i Holbæk for forsøg på samleje og andet seksuelt forhold med barn under 15 år og blufærdighedskrænkelse.

Ifølge anklageskriftet skal den 60-årige blandt andet have skrevet til journalisten: »Kunne du ikke tænke at være sammen med en voksen mand?«, og »Mange vil gerne have taget deres mødom af en voksen mand«. Derudover havde han sendt nøgenbilleder til journalisten.

- Det vil naturligvis få indflydelse for sagens udfald, at der aldrig har været tale om et »rigtigt« barn, siger specialanklager Anja Liin ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Efter at politiet anholdt den 60-årige, fandt man 152 billeder og 50 filmsekvenser med børnepornografisk materiale på en ekstern harddisk tilhørende den 60-årige. På den baggrund er den 60-årige også tiltalt for besiddelse af børneporno.