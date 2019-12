58-årig kvinde har fået dom i sag om slem dyremishandling

En 58-årig kvinde fra København blev mandag ved Retten i Holbæk idømt 60 dages betinget fængsel i en sag om uansvarlig behandling af 15 hunde, der skulle have fundet sted på en adresse i Eskebjerg i maj 2017. Kvinden blev samtidig frakendt retten til at have med hunde at gøre i fem år.

Retten fandt den 58-årige skyldig i at have instrueret hendes halvbror, der dengang boede på adressen, i at vaske hundene med terpentin, for at behandle dem for et alvorligt tilfælde af skab.

Kvinden blev også kendt skyldig i ikke at have imødekommet politiets instruktion om at tage hundene til dyrlæge samt for at flere af hundene ikke var øremærket med chip.