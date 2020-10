To kvinder blev fredag aften anholdt mistænkt for at være involveret i salg af kokain i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Wollesen

55-årig solgte kokain på værtshus

Kalundborg - 05. oktober 2020 kl. 10:33 Af Thomas Rye

To kvinder fra Kalundborg blev fredag aften arresteret mistænkt for at have handlet med kokain.

- Vi havde modtaget et tip om salg af narkotika i Kalundborg, på baggrund af tippet sendte vi en patrulje til et værtshus i den centrale del af Kalundborg fredag klokken 20.19. Her mødte vi en 55-årig kvinde fra Kalundborg, der viste sig at være i besiddelse af en mængde kokain samt en lille klump hash, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Efter at have arresteret den 55-årige kvinde gennemførte politiet en ransagning af en adresse andet steds i byen, som kvinden havde tilknytning til.

- På adressen fandt vi 60 pølsemandsposer indeholdende et kokainlignende stof, et beløb i kontanter, en digital vægt samt hvad vi antager, kunne vise sig at være et regnskab over kokainsalg. Vi mødte også en 47-årig kvinde på adressen som ligeledes blev arresteret, fortæller Martin Bjerregaard.

Begge kvinder blev lørdag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, og blev varetægtsfængslet frem til den 27. oktober.

Politiet har endnu ikke et fuldstændigt overblik over mængden af kokain som blev fundet i forbindelse med ransagningen.