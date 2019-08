Retssagen fortsætter ved Retten i Holbæk den 7. august, hvor der forventes at falde dom. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

54-årig tiltalt for at sende penis-billeder til 11-årig

Kalundborg - 01. august 2019
Af Martin Stokkebro Moestrup

Retten i Holbæks Retssal D dannede onsdag rammerne om en pædofilisag mod en 54-årig mand fra Kalundborgs opland, der har siddet varetægtsfængslet siden 20. maj.

Manden er tiltalt for i eget hjem dels at have blufærdighedskrænket en 11-årig dreng, dels for relateret til samme dreng at have overtrådt straffelovens paragraf 216 jævnfør paragraf 225: Voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Hændelserne skal have fundet sted i perioden december 2018-april 2019.

Den 54-årige, der beskrev sig selv som en ven af familien med et onkel-lignende forhold til den 11-årige, nægtede sig skyldig i alle anklager. Han forklarede selv i retten, hvordan den 11-årige to gange har sovet hjemme hos ham, en gang på hans sofa, og en gang i hans seng. Det er under et eller begge af disse besøg, at overgrebene angiveligt skulle have fundet sted.

Den 11-årige har dels til sine forældre, dels til politiet fortalt, hvordan den 54-årige trykkede sin erigerede penis op mod hans numse, da de to lå i mandens seng, og drengen kun var iført underbukser. Her skulle manden også have rørt ved drengens penis og fået drengen til at røre ved sin penis, hvorefter den 54-årige onanerede til sædafgang.

Den 54-årige er også tiltalt for at have sendt billeder til drengen med sin erigerede penis. I retten blev han forevist to billeder af en erigeret penis, hvor den 11-årige lå på en sofa i baggrunden og så ud til at sove. Den 54-årige kunne ikke forklare, hvor billederne kom fra.

- Jeg kan godt se, at det er ham (drengen, red.), og at det er mit lem, men jeg erindrer ikke, at jeg har taget de billeder, sagde han i retten.

Der forventes at falde dom i sagen den 7. august.