Passionen for ledelse og forretningsudvikling er drivkraften i Thomas Kirk Vilsbølls karriere i dansk erhvervsliv, der indtil videre har varet i næsten 30 år.PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: 53-årig fra Kalundborg til tops i ISS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

53-årig fra Kalundborg til tops i ISS

Kalundborg - 24. november 2020 kl. 20:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Hvis man spørger klassekammeraterne fra Ulshøjskolen i Kalundborg årgang 1967, om deres lange klassekammerat Thomas Kirk Vilsbøll en dag ville bestride en direktørstilling i en af Danmarks største virksomheder, vil de fleste nok lige trække en ekstra gang på smilebåndet. Ikke at hovedet ikke var skruet rigtigt på den høje dreng, men interessen lå et helt andet sted. På vandet. I en båd. Hvor frihed og fritid gik op i en højere enhed.

Skønt lærerne ikke vurderede, at Thomas Kirk Vilsbøll skulle tage den boglige vej i gymnasiet, og egentlig heller ikke Thomas selv, så syntes forældrene, at han lige skulle se det an i tre måneder. Det blev dog til tre år med en studentereksamen, de fleste i dag ville betegne som flot.

En ledestjerne Som mange andre unge mænd drømte Thomas Kirk Vilsbøll også om at bære uniform og gevær. Igen blot for en stund.

Det blev til to år på forskellige kaserner i det jyske, hvor han undervejs havde ledelsesansvar for 35 mand og endte som kaptajn af reserven i yderligere 10 år. Netop ledelsesansvaret har siden været en ledestjerne for hans videre karriere.

Thomas Kirk Vilsbøll har taget den klassiske vej ind i erhvervslivet med sin uddannelse som cand. merc. fra CBS. Under studietiden var han dog ved et tilfælde ved at ende som journalist på Børsen, og hvor han sammen med andre studerende lavede økonomiske analyser for avisen. Men erhvervslivet trak alligevel mere i den ambitiøse økonom.

Derfor var det oplagte valg også Danske Bank, hvor han prøvede sig selv af i forskellige dele af koncernen inden for personaleledelse og IT, inden Thomas Vilsbøll igen skiftede spor for at prøve sig selv af i leder- og konsulentrollen i PA Consulting Group.

Først som konsulent, siden som partner og medejer i virksomheden. Med mas-ser af rejsedage i ind- og udland.

Tid til noget nyt Efter 11 år i PA Consulting Group mente han, at det var på tide at prøve noget nyt. Falck-familien ville være et godt match. Og tilbage igen til HR og ledelse. Som personale- og organisationsdirektør på tværs af Falck koncernen, som på det tidspunkt opererede i mere end 20 lande.

Herefter var der igen bud efter Thomas Kirk Vilsbøll. Dog internt i Falck. Han skulle udvikle healthcare-forretningen i Danmark. Og resultaterne fornægtede sig ikke - Falck Healthcare voksede og var lige så sund, som navnet indikerer, da han valgte at skifte arbejdsadresse til fordel for DRs gamle hovedkontor i Søborg. I servicevirksomheden ISS.

7000 medarbejdere Først som driftsdirektør og nu som kommerciel direktør, hvor han skal være med til at udvikle kunder og skaffe nye, og derigennem styrke forretningen i ISS, der har over 7000 medarbejdere og en omsætning på lige under fire milliarder kroner. En af Danmarks største virksomheder.

Selv om der ifølge Thomas Kirk Vilsbøll ikke har været en rød tråd i hans valg af jobs, er det passionen for ledelse og udvikling af forretningen, der har været drivkraften i hans karriere, der indtil videre har varet i næsten 30 år i dansk erhvervsliv.

Når han skal koble af sammen med familie og venner, så har sejlsporten stadig en stor plads i Thomas Kirk Vilsbølls hjerte, og ligesom karrieren i erhvervslivet, så skorter det heller ikke på ambitioner på vandet. Hvilket resulterede i en danmarksmestertitel i J80-klassen sidste år.