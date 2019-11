Send til din ven. X Artiklen: 52-årig mand dømt for vold mod Jehovas Vidne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

52-årig mand dømt for vold mod Jehovas Vidne

Kalundborg - 30. november 2019 kl. 05:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 52-årig mand fra Kalundborg blev fredag idømt 50 dages betinget fængsel for vold begået mod et medlem af Jehovas Vidner. Manden blev dømt efter en paragraf i straffeloven, der handler om såkaldte hadforbrydelser.

Det er forholdsvist sjældent danske domstole benytter sig af straffelovens paragraf 81 styk 6, der betyder at retten har mulighed for at skærpe straffen for forbrydelser, der har »baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende«, det som i daglig tale kaldes hadforbrydelser. Fredag eftermiddag tog Retten i Holbæk imidlertid denne paragraf i brug, da en 52-årig mand fra Kalundborg blev kendt skyldig i at have begået vold mod et 73-årigt medlem af Jehovas vidne.

Episoden fandt sted den 6. marts i år, og parterne var stort set enige om optakten til episoden. Den 52-årige var kommet kørende ad Blegdammen i Kalundborg nær sit hjem, da han så en fremmed bil holdt parkeret med åben dør.

- Der havde været flere indbrud i området i den seneste tid, og jeg fik mistanke til, at det kunne være tyveknægte, forklarede den 52-årige.

Da den anden bil kørte bort, fulgte han efter den ud til Jorløsevej mellem Jorløse og Gl. Svebølle, hvor bilen standsede og den 73-årige henvendte sig til den 52-årige.

- Han forklarede at de var Jehovas Vidner og var ude at forkynde. Så ville jeg gerne gøre ham opmærksom på, at vi ikke var interesseret i at få besøg af Jehovas Vidner. På det tidspunkt fik vi besøg hver 14 dag. Både jeg selv og vores naboer var trætte af det her, forklarede den 52-årige.

Herefter udviklede episoden sig voldligt. Retten fandt det bevist, at den 52-årige slog den 73-årige i ansigtet med flad hånd, samt smækkede en bildør ind i siden på den 73-årige, da denne forsøgte at sætte sig ind i sin bil. Den 52-årige forklarede til gengæld, at den 73-årige havde truet ham med tæsk, og havde gjort udfald mod ham to gange, og at han blot havde sat sig til nødværge. Dette afviste den 73-årige til gengæld.

Både den 73-årige og de andre medlemmer af Jehovas Vidner som fredag afgav forklaring i retten, fortalte at de havde været rystede over episoden.

- Vi forstod ikke helt hvad der var sket. Vi var chokerede. Hvorfor? Vi gør ikke nogen mennesker noget, fortalte den 73-åriges kone, som havde været vidne til episoden.

Den 52-årige afviste på det bestemteste, at hans handlinger havde været motiveret af den 73-åriges religion.

- På ingen måde. Havde det været andre der gentagne gange kom og generede, så havde det været det fuldstændigt samme. Det havde intet med tro at gøre. Jeg har ingenting at udsætte på folk af anden race, seksualitet eller tro. Det ved jeg ikke hvorfor, jeg skulle have. Det har slet ikke været i mine tanker, sagde den 52-årige.

På trods af den 52-åriges forsikringer om det modsatte, mente retten at episoden bundede i den 73-åriges religion, hvorfor han blev fundet skyldig efter straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser. En dommer mente endog, at den 52-årige skulle have en ubetinget dom, og derfor skulle ind og afsone de 50 dages fængsel han blev idømt. Flertallet mente dog, at han kun skulle have en betinget fængselsstraf, da han ikke tidligere var straffet.

Den 52-årige valgte efterfølgende efter en kort samtale med sin forsvarer at udbede sig betænkningstid om hvorvidt han agtede at anke dommen til Østre Landsret.