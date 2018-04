50 unge til job-show

»Fantastisk service behøver ikke være ensbetydende med et langt og imponerende CV eller alder. Det handler mere om din evne til at give af dig selv i mødet med vores gæster«.

Kragerup Gods går nye veje i jagten på medarbejdere, der har lyst og evne til at opfylde de krav, som hotel- og konferencecentret stiller. Cirka 20 stillingsopslag som runner (under 18 år), tjener, receptionist, ishusassistent eller klatreinstruktør på Kragerup Go High var slået op på Facebook, og ud af flere end 150 ansøgere blev omkring 50 inviteret til såkaldt talentaudition på godset i går. Her redegjorde lederne indenfor de enkelte arbejdsområder sammen med godsejer Birgitte Dinesen og hoteldirektør Anne Mette Kyhn for de krav og forventninger, ansøgerne skal opfylde, i en fælles audition, og bagefter var hvert enkelt ansøger efter lodtrækning til samtale med de respektive ledere ved bordene i Vognporten, mens de øvrige cirkulerede rundt og talte sammen - mens de ventede på, at det blev deres tur.