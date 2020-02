2. etape starter i Roskilde og slutter i Nyborg. Cirka 50 af de 199 etapekilometer går igennem Kalundborg Kommune.

50 kilometers Tour de France i Kalundborg

Kalundborg - 04. februar 2020 kl. 14:08 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnsø bliver første by i Kalundborg Kommune, der kan byde rytterne velkommen, når næste års 2. etape af Tour de France køres i Danmark. Herefter går ruten over blandt andet Vesterlyng, Eskebjerg, Kalundborg og Kirke Helsinge, inden rytterne kører over Storebæltsbroen og afslutter etapen i Nyborg.

- Det her kommer kun til at ske en gang i folks liv. Jeg håber alle borgere tænker, hold kæft vi skal vise verden, hvor gult vi kan lave det her, siger borgmester Martin Damm, der selv var i Vejle tirsdag eftermiddag, hvor den endelige rute blev præsenteret.

Han håber på spektakulære billeder af flere af kommunens vartegn, når der køres cirka 50 kilometer igennem kommunen.

Håber på helikopterfotos af Vesterlyng - Noget af det mest spektakulære er, at de kører ud over Eskebjerg Vesterlyng med koristene. Der glæder jeg mig til helikopterbilleder fra, også med Nekselø i baggrunden. Men selvfølgelig bliver det også flot med Højbyen og den femtårnede kirke, siger han.

Efter Havnsø, Eskebjerg og Kaldred kører rytterne ind i Kalundborg, hvor borgmesteren håber på en folkefest.

- Jeg satser på en folkefest, hvor man kan følge løbet i Havneparken og så gå op og se rytterne kører forbi på Klostertorvet, siger han.

Køres om point til den grønne trøje I Kalundborg køres der af Holbækvej, Nørre Alle, Esbern Snaresvej, Klosterparkvej, Bredgade, Elmegade og Slagelsevej førend de kører ud af byen af rute 22. Der vil desuden være en af de klassiske spurter om point til kampen om den grønne pointtrøje i Kalundborg. Ved 14-tiden tirsdag så det, på det materiale, der blev offentliggjort på pressemødet, ud til, at den kommer til at ligge på Elmegade.

Ad Rute 22 køres der til Bjerge, hvor der drejes fra af Urhøjvej og Osvejen mod Bjerge Sydstrand. Herfra køres der igennem Ornum ad Reersøvej. Rytterne kommer dog ikke ud på halvøen, men drejer ned igennem Dalby og Kirke Helsinge, førend man kører ud af kommunen via Mullerup og Drøsselbjerg.

- Et af fokuspunkterne for arrangørerne har været at få så meget kysttrækning med som muligt, fortæller Martin Damm.

Alverdens Jørn Leth'er Kommunen går nu i gang med at udarbejde en masse informationer om de forskellige steder i Kalundborg, som Touren passerer. Materialet bliver biddrag til det massive pressemateriale, som der sendes ud til alverdens internationale journalister. Dermed kan man forestille sig alverdens Jørn Leth'er sidde og fortælle deres lokale seere om eksempelvis den femtårnede kirke og Højbyen.

- Jeg håber også, at folk i de forskellige byer vil gå sammen og snakke om, hvad man kan gøre for at gøre det her til en speciel oplevelse, siger Martin Damm.

Han ser desuden et stort potentiale for turistvirksomheder, eksempelvis campingpladser og sommerhusudlejere. Kalundborg Kommune vil gennem det fælleskommunale Destination Sjælland arbejde for at skabe så meget opmærksomhed som muligt for løbet.

Cykler selv Martin Damm lufter selv sin racercykel jævnligt henover sommerhalvåret og får også set noget cykling på tv.

- Jeg ser Tour de France og som regel også Post Nord Danmark Rundt. Derudover plejer jeg også at se noget af Giro D'Italia og Vueltaen, hvis de viser dem, siger han.







