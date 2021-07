50 frivillige søges til at give førstehjælp på touren

- Jo flere, der kan yde førstehjælp, desto sikrere bliver cykelløbet. For evnen til at yde førstehjælp og betjene en hjertestarter kan nemlig være forskellen mellem liv og død. Det er derfor vigtigt, at vi uddanner borgere i førstehjælp, så de kan være klar med en hjertestarter langs Tour de France-ruten og hjælpe, hvis der bliver behov for det. Vi er derfor meget glade for, at vi har modtaget nogle midler fra Trygfonen til det, siger Søren Ole Sørensen direktør for sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.