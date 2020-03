Artiklen: 49-årig tiltalt for at true borgmester på livet

49-årig tiltalt for at true borgmester på livet

Borgmesteren der hentydes til er Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) og politiet betragtede truslerne som alvorlige nok, til at den 49-årige mand på mandag skal møde op ved Retten i Holbæk tiltalt for trusler mod embedsmand i funktion.

- Politiet i Roskilde skal vide, at jeg er klar til at dræbe borgmesteren, når han kommer igen. Sådan skrev en 49-årig mand fra Kalundborgegnen på Twitter den 12. maj sidste år kort før midnat.

