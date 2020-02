Traditionen tro mødes gymnasterne til DGI Forårsopvisning i Kalundborghallerne fra den 28. februar til den 1. marts for at vise, hvad de har arbejdet på hele sæsonen. PR-foto

4800 gymnaster indtager Kalundborghallerne

Kalundborg - 13. februar 2020

Nogle er til spring, andre til rytme. Nogle er børn, andre er blevet lidt mere grå i toppen. Nogle er med første gang, andre har været med i en menneskealder. Fælles for alle er passionen for gymnastikken og glæden ved at vise den frem.

Igen i år afholdes der DGI Forårsopvisning for flere tusind gymnaster i Kalundborghallerne fra den 28. februar til den 1. marts.

- Forårsopvisningerne er noget helt særligt for gymnastikforeningerne og deres gymnaster. Her kan de vise, hvad de har arbejdet på i hallerne rundt omkring på Sjælland. For mange giver det også lidt ekstra på fællesskabskontoen, fordi man får en unik oplevelse som hold eller forening, udtaler Christina Nowak Nielsen, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun i Kalundborg, at der er tradition for denne slags opvisninger. I hele landet samles 140.000 gymnaster i løbet af foråret. Der er mange forskellige slags hold. Selvom nogle af dem er blandt de dygtigste i landet, er det ikke en konkurrence om at være bedst.

- Det handler kort og godt om at gymnastik skal være sjovt, så det er glæden og gejsten, der brænder igennem, når holdene er på gulvet. Vi plejer at sige, at opvisningerne er meget seværdige med en bredde fra store efterskolehold til små forældre/børnehold. Gymnastikholdene i foreningerne er heldigvis meget forskellige, og det er det, vi gerne vil vise, udtaler Christina Nowak Nielsen og fortsætter:

- Der har været rift om pladserne, så vi har lagt os i selen for at få alle med. Det er heldigvis lykkedes, og det er dejligt, at en tradition med så mange år på bagen bliver ved med at være en succes.

Med 4800 gymnaster og mindst lige så mange tilskuere kræver det erfarne kræfter, hvis det hele skal lykkes. Det er frivillige fra DGI Midt- og Vestsjælland Stævneudvalg Nord, der løser opgaven før, under og efter opvisningen.

- Det er en gruppe frivillige ildsjæle, der arbejder solidt, professionelt og med stor faglighed for at sikre, at alle får en fantastisk oplevelse. Forårsopvisningerne er der, hvor vi har mulighed for at påvirke og inspirere alle til at være aktive, vi vil arbejde benhårdt for at sikre og udvikle dem, så endnu flere får gode oplevelser med gymnastikken som centrum, siger Gitte Skaarup Olsen, der står i spidsen for udvalget.

Fredag den 28. februar kl. 17.30-22.30 er for voksenhold. De andre dage er der opvisninger kl. 9-18.