Der venter et retsligt efterspil for 48 personer, der alle har det til fælles at de har købt kokian eller hash ved tre unge mænd fra Kalundborg, der i sommers blev idømt til sammen næsten tre års fængsel for narkotikahandel. Foto: Jens Wollesen

48 købere af narkotika i Kalundborg vil blive sigtet

De 48 personer kan mistænkes for at have foretaget mindst 180 køb, således at flere personer har foretaget flere køb hos de nu dømte narkosælgere.

- Misbruget af hash og særligt kokain har været stigende i en periode. Vi vil gerne sende et signal om, at det ikke er risikofrit at købe narkotika. Tidligere var det sådan, at vi primært gik efter bagmændene, men politiets strategi har i de senere år været, at vi slår til mod alle led i en narkosag, og vi mener at have veldokumenterede mistanker mod køberne, siger Kim Lech, der er leder af Operativ Efterforskning og ansvarlig for efterforskningen af sagerne i Midt- og Vestsjællands Politi. De tre dømte narkosælgere blev afsløret i januar 2019, hvor politiet ransagede en lejlighed i Kalundborg og ud over narkotika af forskellig slags også fandt diverse narkoregnskaber, mobiltelefoner, knive, slagvåben og kontanter.