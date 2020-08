47-årig fængslet for groft tyveri

Manden, der har serbisk baggrund, er blandt andet sigtet for at have brugt et falsk CVR-nummer i forbindelse med en leasingaftale af fire entreprenørmaskiner til en samlet værdi af 1.250.000 kroner, og er desuden mistænkt for at have solgt maskinerne videre, så leasingfirmaerne led et tab.