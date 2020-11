47-årig er ny områdeleder

Se billedserie Den nye områdeleder, Heidi Braunstein, er ansat pr. 1. december. Privatfoto

Kalundborg - 02. november 2020 kl. 16:21 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Heidi Braunstein er fra den 1. december 2020 ny områdeleder for dagtilbudsområdet i Område Syd i Kalundborg Kommune.

Hun overtager jobbet efter den mangeårige leder Anette Frihed, som går på pension.

Kalundborg Kommune har for nylig fået en struktur med områderne Nord, Midt og Syd, hvor der tidligere var fem områder.

Heidi Braunstein er en leder med over 20 års ledelseserfaring fra daginstitutionsområdet i Ishøj, Høje- Taastrup, Egedal og Københavns Kommuner, som træder ind i ledelsesopgaven. Heidi Braunstein er 47 år og kommer fra en stilling som klyngeleder i Københavns Kommune, hvor hun har stået i spidsen for en klynge på 160 medarbejdere og over 600 børn i Område Brønshøj-Vanløse.

- At arbejde med ledelse af dagtilbud og dagpleje ligger mit hjerte nært. Over et arbejdsliv er man med til at forme rammerne for tusindvis af børneliv, og den udfordring ser jeg frem til at være med til at løfte i Kalundborg Kommune, siger Heidi Braunstein.

I Kalundborg Kommune ser direktøren også frem til at samarbejde med den nye leder for Dagtilbudsområde Syd.

- Vi glæder os til at byde Heidi velkommen i vores midte. Med Heidi har vi sikret, at området fortsat har en leder, der er tydelig i sin faglige ledelse, og har en solid erfaring med alle aspekter inden for ledelse på daginstitutionsområdet, understreger Michael Gravesen, direktør for Børn- og ungeområdet i Kalundborg Kommune.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, som stod bag ansættelsen Heidi Braunstein.

Heidi Braunstein bor i Måløv på Sjælland, og er kæreste med Mads. Hun har en datter på 20 år, der læser jura, og en søn på 22 år, der er ved at uddanne sig til maskinmester.