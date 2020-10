Den 46-årige mand fra Slagelse, der i går befandt sig på et nedlagt autoværksted, da det blev udsat for et angreb med håndgranater, er blevet varetægtsfængslet i tre uger for ulovlig våbenbesiddelse. Foto: Thomas Olsen

46-årigt offer for granatangreb sendt bag tremmer

Kalundborg - 04. oktober 2020 kl. 13:36 Af Anna Egeris Karstoft

Den 46-årige mand fra Slagelse, der i går morges befandt sig på et nedlagt autoværksted i Mullerup, da det blev udsat for et angreb med to håndgranater, er blevet varetægtsfængslet frem til den 27. oktober.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Krogsgaard, der søndag morgen også kan bekræfte, at eksplosionen i Mullerup i går blev udløst af to håndgranater.

Den 46-årige mand, der ifølge vicepolitiinspektøren i går blev varetægtsfængslet in absentia, fordi han befandt sig på sygehuset, var søndag i stand til at møde op ved Retten i Roskilde, hvor grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Her var han sigtet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

På det nedlagte værksted i Mullerup fandt politiet nemlig to skydevåben, som den 46-årige i dag ved Retten i Roskilde har erkendt at have været i besiddelse af.

Lars Krogsgaard kan bekræfte, at der er tale om et oversavet jagtgevær og en AK-47 riffel. Vicepolitiinspektøren, der i går kunne oplyse, at efterforskningen skulle belyse, om der var tale om et angreb på det nedlagte autoværksted, siger i dag.

- Jeg kan sige, at det her er et målrettet angreb. Det er ikke et tilfældigt hus i Mullerup, der bliver ramt af det her, siger han.