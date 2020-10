Den 46-årige mand, der imorges blev udsat for en eksplosion på et nedlagt autoværksted i Mullerup, er blevet kørt til et arresthus, hvor han foreløbigt skal være til imorgen. Foto: Katrine Wied

46-årig blev skadet ved eksplosion: Nu er han kørt til arresthus

Kalundborg - 03. oktober 2020 kl. 17:32 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Den 46-årige mand fra Slagelse, som befandt sig på det nedlagte autoværksted i Mullerup imorges under en eksplosion, er efter et netop overstået grundlovsforhør blevet kørt til et arresthus, hvor han foreløbigt skal være indtil imorgen.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde.

Manden, der kom lettere til skade ved eksplosionen, befandt sig på autoværkstedet sammen med en 33-årig kvinde fra Kalundborgområdet, da eksplosionen fandt sted imorges, og politiet senere talstærkt mødte op på stedet.

På ejendommen på Mullerupvej fandt Midt- og Vestsjællands Politi flere våben, hvilket gav politiet anledning til at fremstille både manden og kvinden i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Her blev de sigtet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Manden blev fremstillet in absentia, da han lørdag var på sygehuset for at blive behandlet for sine skader fra eksplosionen.

Efter grundlovsforhøret, er den 33-årige kvinde blevet løsladt, hvor den 46-årige mand er blevet kørt til et arresthus, oplyser vagtchefen.

- Han skal fremstilles yderligere i morgen for en dommer. Der er truffet afgørelse om, at politiet har ham i sin varetægt, indtil der skal træffes afgørelse om en eventuel varetægtsfængsling i morgen, siger Sonny Bonde.

