Mågebestanden i midten af Kalundborg er væsentlig reduceret i år, så når der igen bliver givet tilladelse til åbning af byens spisesteder, er der nok udsigt til at kunne sidde i fred for pågående måger.

45 måger skudt i bymidten

Kalundborg - 20. april 2020 kl. 07:27

Der er blevet længere mellem mågeskrigene i Kalundborg. I hvert fald i midten af byen, hvor mågerne er kendte for at gøre sig bemærkede med bl.a. høje skrig og ofte nærgående opførsel, hvor de nærmest stjæler maden ud af hænderne på de spisende gæster på byens udendørs serveringssteder.

Den årlige regulering af mågebestanden er nemlig afsluttet, og jægerne fik ram på ikke færre end 45 måger. Et antal som Ditte Schwartzbach er meget imponeret af.

Hun står i spidsen for den række af husejerer i Kalundborg, som gerne ser mågebestanden reguleret hvert år for at slippe for de pågående måger, som både generer de udendørs cafégæsterne, der sidder og drikker kaffe og spiser, samt mange beboere i midten af Kalundborg generelt.

Det er husejerne, som skal give jægerne tilladelse til, at der gerne må skydes måger på deres ejendomme. I år var det omkring 15 husejere, der havde givet denne tilladelse. Ditte Schwartbach koordinerer indsatsen mod de generende måger.

- Hvis nogle husejere ønsker at give tilladelse til, at jægerne gerne må skyde måger, som sidder på deres ejendomme, så kan de rette henvendelse til mig. Så sørger jeg for, at de får de papirer, der skal udfyldes og som jeg efterfølgende sender til kommunen, der har kontakten til jægerne, fortæller Ditte Schwartzbach.

I år er reguleringen overstået, men til januar begynder Ditte Schwartzbach igen at samle på tilkendegivelser fra husejere i bymidten, der gerne ser færre måger i området.

På grund af coronavirussen og de efterfølgende lukkede spisesteder har mågerne endnu ikke i år kunnet genere cafégæsterne.

Men man behøves ikke at være cafégæst for at synes at mågerne er en gene. Ditte Schwartzbach fortæller, at da hun for nogle år siden sad på sin terrasse i Kordilgade og spiste med seks venner, dukkede der pludselig en aggressiv måge op og ramte hende med en ordentlig mågeklat. Ingen andre blev ramt.