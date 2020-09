Artiklen: 45-årig fik åbent hug-sår i ansigtet og skåret akilles-sene over: Her er dommen

45-årig fik åbent hug-sår i ansigtet og skåret akilles-sene over: Her er dommen

Økseoverfaldet på Ulstrupvej den 30. september sidste år var vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, men det var ikke et forsøg på manddrab.

Det fastslog Retten i Holbæk i formiddags, da retten afsagde dom i sagen mod en 33-årig mand, som af anklagemyndigheden var udpeget til at være hovedmanden bag overfaldet.

Under overfaldet blev en 45-årig mand ud for en adresse på Ulstrupvej overfaldet af en gruppe af mænd bevæbnet med slagvåben.

Den 45-årige fik under overfaldet blandt andet et åbent hug-sår i ansigtet, kraniebrud samt en overskåret akillessene.

Den 33-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han har også nægtet overhovedet at have været på adressen.