45-årig mand frikendt for børnemishandling

Kalundborg - 08. maj 2018 kl. 16:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ikke skyldig.

Det var den dom, som dommer Birgitte Hersbøll og de to domsmænd nåede frem til i sagen mod en 45-årig mand fra Kalundborgegnen, da den forleden blev præsenteret ved Retten i Holbæk.

Manden var tiltalt for at have begået mishandling mod sin ældste datter, som i dag er fyldt 25 år.

Ifølge anklageskriftet skal mishandlingen have stået på i en årrække, fra pigen var to år, og til hun fyldte 21 år.

Den 45-årige var tiltalt for gentagne gange at have slået datteren på balderne i den periode.

Derudover var han tiltalt for at have skubbet datteren med så stor kraft, at hun faldt omkuld og brækkede næsen.

Det skulle være sket i 2008, da datteren var fyldt 15 år.

Endelig var den 45-årige mand tiltalt for at have kastet en vasketøjskurv efter sin anden, yngre datter.

Ifølge anklageskriftet skulle manden dog ikke have ramt pigen.