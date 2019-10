Det var ud for Ulstrupvej 56 i Gørlev, at en 45-årig mand fra Slagelse en mandag eftermiddag blev overfaldet af fire gerningsmænd med et slagvåben. Nu fortæller han om, hvad han oplevede den 30. september, inden han dukkede op på byens Shell-tank, hvorfra der blev slået alarm. Foto: Mie Neel

45-årig mand: Jeg blev hugget ned med økse

- Det er fuldstændig, som man ser det på film. Jeg kan ingenting høre. Pludselig hører jeg en pivende suselyd, og så vender lyden tilbage, fortæller 45-årige Lars til Ekstra Bladet om den mandag eftermiddag, den 30. september, hvor han blev udsat for et groft overfald ud for Ulstrupvej 56 i Gørlev.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her