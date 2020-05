En 43-årig kvinde blev tirsdag varetægtsfængslet frem til den 9. juni. Politiet mener, at kvinden har handlet med amfetamin. Foto: Jens Wollesen

43-årig mor varetægtsfængslet

En 43-årig kvinde blev tirsdag varetægtsfængslet frem til den 9. juni mistænkt for handel med narkotika. Kvinden nægter sig skyldig.

Kvinden blev tirsdag klokken 13.00 fremstillet ved Retten i Holbæk i et grundlovsforhør sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af narkotika med henblik på videreoverdragelse.

Kvinden der kommer fra Store Merløse, var mandag blevet arresteret, da politiet havde besøgt hende på en adresse i Høng. Anledningen for politiets besøg var fordi de ville tale med hende om en bekymring omkring kvindens søn. Under besøget opdagede politiet imidlertid en skål med hvidt pulver, som viste sig at være amfetamin.