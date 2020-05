43-årig mor sigtet for salg af narkotika

Da politiet i går opsøgte en kvinde for at tale med hende om hendes søn, opdagede de tilfældigt, at hun havde amfetamin stående i en skål.

Politiet opsøgte i går klokken 13.00 kvinden på en adresse i Høng for at tale med hende om nogle bekymringer omkring hendes søn.

Under samtalen bemærkede patruljen, at den 43-årige havde en mindre portion hvidt pulver stående frit fremme i en lille skål. I nærheden lå et sugerør, hvilket for politiet indikerede, at der kunne være tale om euforiserende stoffer, hvilket kvinde indrømmede.