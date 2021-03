43-årig kvinde slået ud for supermarked

Politiet fandt frem til den mistænkte, en 49-årig mand fra Kalundborg, som blev afhørt på sin bopæl og sigtet for at have slået kvinde i ansigtet en gang med flad hånd. Politiet efterforsker nu sagen og vil indhente overvågning fra supermarkedet, som kan være med til at belyse sagen. Den 49-årig kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.