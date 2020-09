43-årig kvæstet i sprængning

Klokken 12.27 tirsdag fik politiet en melding om, at der var sket en uforsætlig, militær sprængning på den militære skydebane Stold ved Vesterlyng nær Havnsø, hvor en 43-årig ansat i forsvaret blev forbrændt.

Sidst på eftermiddagen tirsdag havde forsvaret en status på, hvordan den 43-årige havde det, og til TV 2 Øst har en vagthavende officer i Forsvarets Operationscenter, Klaus Thing Rasmussen, oplyst, at den 43-årige har det godt efter omstændighederne. Manden har fået overfladiske forbrændinger og bliver formentlig udskrevet i dag, onsdag, lyder det.

Den vagthavende officer oplyser også, at uddannelsesforløbet på Stold er indstillet, og at der vil blive iværksat en nærmere undersøgelse af materiel og procedure.

- Man vil selvfølgelig gennemgå hele hændelsesforløbet, og hvad det er for noget materiale, der er blevet brugt i den forbindelse. Der er indikationer af, at det er en mindre tændladning, der ved et uheld får antændt en større mænge krudt, oplyser den vagthavende officer.