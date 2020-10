En 42-årig mand blev mandag idømt et halvt års fængsel, for et røveri begået med Rema 1000 på Klosterparkvej i Kalundborg. Foto: Per Christensen

Ups! 42-årig begik røveri - lillebror sad ved kassen

En 42-årig mand fra Kalundborg var tydeligt lettet og uddelte knus til familiemedlemmer, forsvarer og sågar en uniformeret betjent, da Retten i Holbæk mandag eftermiddags afsagde sin dom. Godt nok blev den 42-årige kendt skyldig i at have begået røveri mod Rema 1000 og idømt en straf på seks måneders fængsel, men anklageren havde også ønsket ham udvist af Danmark, og her slap han med en advarsel.

En 42-årig mand blev mandag kendt skyldig i at have begået røveri mod Rema 1000 på Klosterparkvej den 5. august i år. Mandens egen lillebror sad bag kassen i butikken, den dag den 42-årige begik røveriet.

