Retten i Holbæk fandt torsdag en 42-årig mand fra Kalundborg Kommune skyldig i at have begået voldtægt mod sine to døtre på henholdsvis 11 og 7 år. Foto: Marianne Nielsen

42-årig mand dømt for voldtægt af sine døtre

Manden havde under hele retssagen nægtet sig skyldig, men havde ellers ikke ønsket at afgive forklaring til retten. Til gengæld havde retten hørt vidneforklaringer fra mandens to døtre på 11 og 7 år, og på baggrund af disse forklaringer fandt retten den 42-årige skyldig.

En 42-årig mand fra Kalundborg Kommune blev torsdag ved Retten i Holbæk idømt seks års fængsel for at have voldtaget sine to mindreårige døtre.

