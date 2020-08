Se billedserie Arne Lykke Nielsens arbejdsredskaber og måleinstrumenter er blevet mere avancerede og præcise i forhold til, da han begyndte for for 40 år siden. Fotos: Jørn Nymand

40 års jubilar med uvurderlig viden og erfaring

Kalundborg - 10. august 2020 kl. 06:45

Han har opsamlet en uvurderlig portion af erfaring og viden gennem de seneste 40 år fra sit arbejde for servicevirksomheden Veltec, hvor han hele tiden har formået at følge med den store udvikling, der har været i de opgaver, han løser for kunderne inden for olie- og gas-, petrokemi- og kemiindustrien.

66-årige Arne Lykke Nielsen udstråler den store ro, overblikket og den sikkerhed, det kræver at bestride jobbet, hvor netop sikkerheden er altafgørende for et succesfyldt stykke arbejde.

- Ja, jeg bliver ved, så længe jeg synes det er sjovt, lyder det fra Arne Lykke Nielsen, som ikke føler, at to dage er ens på jobbet.

Veltec, som har hovesæde i Ringsted, beskæftiger 185 medarbejdere, hvoraf de 20 holder til i Kalundborg. Kunderne, som er industrivirksomheder, kører medarbejderne til rundt på hovedsagligt hele Sjælland.

Sidste år fyldte Veltec 50 år, og de seneste 40 år har det været med Arne Lykke Nielsen blandt medarbejderne. En enkelt før ham har også haft 40 års jubilæum, så nu er han nummer to i rækken i firmaet, hvor en hel de allerede har holdt 35 og 25 års jubilæum.

For jubilaren, der fejres 14. august fra kl. 13-17 på Flakagervej 3, hvor firmaet har adresse, har Jorløse gennem næsten hele livet været hans udgangspunkt. Der var en enkelt afstikker til Jerslev med forældrene, men ellers er det i Jorløse, han har hjemme. Her bor han med sin kone, mens de to voksne børn for længst er fløjet fra reden.

Han er udlært automekaniker tilbage i 1974 hos Sv. O. Pedersen, men nu gælder det reparationer og kontroller af eksempelvis pumper og ventiler på de store virksomheder - kraftværker og olieraffinaderier.

Arne Lykke Nielsen har bl.a. arbejdet for Veltec 10 år på Sydvestsjælland i Stigsnæs på Gulf olieraffinaderiet, som lukkede i1997. Det er også blevet til 16 år for Veltec i Nordsjælland hos Haldor Topsøe, som er en dominerende koncern inden for katalysatorer, der bruges i alle dele af den kemiske industri - de 13 år arbejdede han som formand.

De seneste syv år har Arne Lykke Nielsen kørt ud fra domicilet på Flakagervej i Kalundborg, hvor der ikke er langt til de nærmeste kunder, der ligger lige om hjørnet.

- Erfaring er alfa og omega i vores branche, når vi bl.a. arbejder med turnaround- og shutdown-projekter på raffinaderier, petrokemi, kemi, på kraftværker og andre industrielle anlæg, hvor Arne Lykke Nielsen også er med til at sikre, at alle krav om kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø bliver opfyldt, siger Steen Andersen, afdelingsleder hos Veltec i Kalundborg og nærmeste chef for jubilaren.

Steen Andersen siger, at det kan være svært af finde nye, gode og erfarne medarbejdere indenfor branchen, derfor er den solide viden og erfaring som Arne Lykke Nielsen besider, guld værd ved sidemandsoplæring af nye medarbejdere.

Lige siden Arne Lykke Nielsen fik kørekort, har han kørt motorcykel. 11 af slagsen har han haft gennem årene, hvor det ogå er blevet til ture ud af landet i både den sydlige og nordlige retning med hustruen bagpå.

- Man føler sig næsten som 18-årig igen, når man sætter sig op på sin motorcykel, siger Arne Lykke Nielsen, mens øjnene lyser af begejstring under fremvisningen af den flotte og velholdte Yamaha, der holder parkeret ved Veltec. Den er klar, når dagens opgaver er løst og turen igen går mod Jorløse.