4. klasse har styr på deres danmarkshistorie

- Vi har lært om krigene i 1848 og 1864, om Første Verdenskrig og om Genforeningen. Det er faktisk rigtig spændende. Vi så for eksempel noget af serien om 1864. Den var så drabelig, at vi først skulle have tilladelse af vores forældre, fortæller børnene.

Næste skridt af konkurrencen bliver, at klassen skal kreere et kreativt produkt: Enten skal de lave et valgkampagne for genforeningen eller forberede en genforeningsfest. De tre bedste klasser går videre til finalen på Frederiksborg den 8. oktober.