Flemming Lassen, 3F-formand i Kalundborg: - Utroligt, at der ikke sættes penge af til uddannelse, så vi får uddannet den arbejdskraft, der vil blive efterspørgsel på.Foto: 3F

3F vinder over byggefirma: Hentede tre millioner kroner

Kalundborg - 16. marts 2018 kl. 13:28 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt i Danmark. Økonomisk fremgang for de fleste og relativt lav ledighed. Alligevel oplever fagforeningerne flere og flere henvendelser fra medlemmer, der er usikre på, om de bliver snydt af deres arbejdsgivere.

En udenbys bygge-virksomhed blev hentet til Kalundborg i forbindelse med en større byggeopgave. En henvendelse til 3F i byen førte til en undersøgelse, som nu har godtgjort, at virksomheden skyldte omkring 70 medarbejdere, deraf nogle fra Kalundborg, godt tre millioner kroner i tillæg og pensioner. Det slagsmål vandt 3F.

- Sådanne sager bliver der flere og flere af, siger Flemming Lassen, og han berørte også problemet i sin formandsberetning på 3F's generalforsamling, som med 60 deltagere blev afviklet på Kalundborg Vandrehjem.

- Det er da deprimerende, at Statstidende dagligt bringer liste på mellem 20 og 100 konkurser - ikke nødvendigvis konkurser i 3F-virksomheder. Men mellem tre og 10 af disse virksomheder har ansat og berører derfor 3F-medlemmer.

Flemming Lassen slog til lyd for, at virksomhederne bør undlade at ansætte udenlandsk arbejdskraft, som viser sig ikke at være kvalificerede til arbejdet, men som til gengæld er billige:

- Uddan i stedet lokal arbejdskraft, så flere kan klare opgaverne. Det kommer både den enkelte medarbejder og virksomhederne til gode, sagde Lassen - og så stillede han spørgsmålstegn ved, hvor stort et problem, manglende uddannet arbejdskraft egentlig er:

- De, som kalder sig vismænd, siger, at virksomhederne om minimum fem år kommer til at mangle faglærte. Så er det utroligt, at der ikke sættes penge af til uddannelse, så vi får uddannet den arbejdskraft, der vil blive efterspørgsel på - vi kan sagtens nå det.

Det virker som om, at det, vismændene siger, det skal partout gå i opfyldelse, sagde den lokale 3F-formand - og stillede et par spørgsmål:

Ingen svar

- Eller er alt det med mangel på kvalificeret arbejdskraft mere en medie-and? Er det blevet et politisk redskab?

- Virksomhederne ved i realiteten ikke, hvilken arbejdskraft der eksakt er brug for, og så er det nemmere at lave om til et politisk spørgsmål (syltekrukke) end at gøre noget ved det.

- De gange, hvor vi har spurgt, om der mangler arbejdskraft, og hvad vi eventuelt skal uddanne, er der som regel ingen eller kun tøvende svar. Oftest er svaret, at vi ikke mangler nogen lige nu, tilføjede Flemming Lassen.

Den lokale 3F-formand sagde dog, at 3F anerkender, at der er nogle få brancher, hvor virksomhederne kan have lidt sværere ved at finde den rigtige, lokale arbejdskraft. Men det løser man ikke ved at gøre det nemmere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark, tilføjede han.

Læs meget mere i dagens Nordvestnyt.