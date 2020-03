Send til din ven. X Artiklen: 3F overvejer at trække sig fra lokalt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3F overvejer at trække sig fra lokalt samarbejde

Kalundborg - 23. marts 2020 kl. 05:28 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både hos 3F Kalundborg og LO Kalundborg frygter man, at det gode trepartssamarbejde mellem den lokale fagbevægelse, Kalundborg Kommune og de lokale virksomheder kan blive forringet.

Årsagen er, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, tidligere LO, red.) har besluttet, at der i 2020 skal vedtages en ny struktur for det lokale arbejde med effekt fra 2021. Konkret planlægger FH at reducere antallet af sektioner i Region Sjælland fra syv sektioner i dag til en-tre sektioner fremover.

Dermed kan den fremtidige sektionsledelse i FH ende med at ligge i eksempelvis Holbæk, eller måske endda Roskilde, og det er det, man i Kalundborg frygter, vil gå ud over det lokale samarbejde.

- Som jeg ser det, er faren, at det går hen og bliver for stort, og man mister det lokale kendskab, siger Poul Erik Christensen, formand for LO Kalundborg, der har omkring 8.000 medlemmer.

Hans næstformand er Flemming Lassen, der selv er formand for 3F Kalundborg, den med lidt under 5.000 medlemmer klart største af FH/LO-fagforeningerne i kommunen. Flemming Lassen har de samme bekymringer som LO-formanden og er klar til at tage konsekvenserne af en eventuel centralisering.

- Vi har et fantastisk godt trepartssamarbejde i Kalundborg, og jeg vil være nervøs ved, at det skulle varetages af nogle, der ikke kommer fra lokalområdet. Vi tror, at den nye struktur kan ødelægge det arbejde, der foregår i dag. På den baggrund er vi klar til at melde os ud af sektionen, og jeg tror, at der er flere andre faglige organisationer, der er klar til at følge trop, siger Flemming Lassen.

Ifølge 3F-formanden er problematikken og kritikken ens flere steder i landet, og han forstår ikke ønsket om færre sektioner.

- Man burde holde snitterne væk fra de lokale sektioner og lade dem vokse nedefra, siger han. #ma Varm kartoffel

Poul Erik Christensen fortæller, at sektionsspørgsmålet er en varm kartoffel, der dog er sat på vågeblus p.t. grundet coronasituationen.

- Det står fuldstændig stille det hele på grund af corona, men hvis jeg skal gætte, tages snakken formentlig op igen om et par måneder, siger han.

LO Kalundborg har netop måtte aflyse en børne- og ungekonferrence i Kalundborg grundet corona. Arrangementer som den konference er noget, Poul Erik Christensen vurderer, der kan komme færre af, hvis der ikke længere er en selvstændig FH-sektion i Kalundborg.

Både han og Flemming Lassen mener, at arbejdsmarkedssituationen i Kalundborg er helt speciel grundet den store industri, og de understreger, at det ville være ærgerligt at ændre noget, der har fungeret godt i mange år.

- Vi er en atypisk kommune på grund af alt det erhverv, og så er det også bare sådan, at hvad der er godt i Kalundborg ikke nødvendigvis er godt i Ringsted, siger Poul Erik Christensen.

- Vi har noget helt unikt i Kalundborg og vil være utrolig kede af, hvis det går i stykker. Det er noget, vi har kæmpet for i mange år, og som alle drager fordele af, siger Flemming Lassen.