3F holder konference om børn- og unge

Kalundborg - 27. februar 2020

Historien om, at hver fjerde 9. klasseselev i Kalundborg Kommune dumper i dansk og matematik har skabt meget negativ fokus. Det mener man i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Kalundborg. Derfor vil man med ny børne- og ungekonference forsøger at sætte fokus på, hvad der kan gøres for at ændre den dårlige udvikling.

- Der er mange udfordringer. Det vil være rart med nogle bud på løsninger, siger Poul Erik Christensen, formand for FH Kalundborg.

Alle interesserede kan komme med til konferencen, der holdes hos 3F Kalundborg på Nytorv i Kalundborg. For fagbevægelsen handler gode forhold for børn og unge også om at gøre Kalundborg attraktiv at flytte til.

- Vi har behov for arbejdskraft, og vi vil gerne diskutere, hvilke rammer man kan skabe for at gøre det attraktivt at komme her og bo og arbejde. Noget af det første man undersøger, når man som børnefamilie overvejer at flytte et nyt sted hen, er jo hvilke muligheder, der er for ens børn, siger formanden.

Han fortæller desuden, at ideerne på konferencen gives videre til de lokale politikere.

Konferencen løber af stablen lørdag den 21. marts. Der startes med kaffe og rundstykker klokken 9.30, mens selve konferencen går i gang klokken 10.00. FH har desuden planer om at følge op med en lignende konference til efteråret, hvor man følger op på, hvad der er kommet ud af ideerne på forårets konference.