3F: Ledige har brug for hjælp

Kalundborg - 24. april 2020

Udviklingen i den lokale ledighed har fart på i den gale retning. 3F Kalundborg melder om en forværring af ledigheden med en stigning på 25 procent fra 12. marts til 19. april, og på landsplan har coronakrisen kastet tusindvis af lønmodtagere ud i ledighed:

- Derfor skal politikerne handle nu, siger 3F-formand Flemming Lassen.

3F tror, at ledigheden vil vokse yderligere de kommende måneder. Det betyder, at rigtig mange familier i vores lokalområder helt uforskyldt ryger på dagpenge og får store økonomiske problemer.

- Faktum er, at mange fra den ene dag til den anden, pludselig ser deres økonomiske tryghed fordufte. Mange vil opleve, at der pludselig er 6.000-7.000 kroner mindre på kontoen til den første. Hvis begge forældre i en familie bliver ledige, så gang beløbet med to. Det er en alvorlig økonomisk bet for de fleste, siger Flemming Lassen.

Politikerne har gjort rigtig meget for at holde hånden under virksomhederne i denne svære tid. Og det er godt. Men indtil videre har de stort set glemt, de coronaramte lønmodtagerne, uden for arbejdsmarkedet, mener Flemming Lassen.

På en måned er der kommet 45.000 flere ledige i Danmark.

- Bag hvert tal er et menneske og deres familier. Når de er ramt, er Danmark ramt. Vi er alle ramt.

- Politikerne må give en økonomisk håndsrækning til alle de lønmodtagere, der er blevet arbejdsløse som følge af coronakrisen, lyder opfordringen fra 3F.

Dagpengene har de sidste mange år mistet værdi. Det er med andre ord blevet sværere at være ledig.

3F foreslår et midlertidigt tillæg til dagpengene eller en anden form for håndsrækning.

For helt almindelige familier risikerer korthuset at falde sammen i en situation, hvor det er meget, meget svært at finde et nyt job.

- Vi synes ikke, det kan være meningen, at helt almindelige lønmodtagere skal gå fra hus og hjem, mens virksomhedsejere og selvstændige holdes oppe med statstilskud i baglommen, siger Flemming Lassen.

Han henviser til, at politikerne nu opfordrer til, at der skal gang i økonomien:

- Så lad os dog give de fyrede lønmodtagere en økonomisk håndsrækning, så de kan opretholde deres forbrug i de kommende måneder. Det, tror vi også, at det lokale forretningsliv vil være rigtig glad for. Og det skylder vi de lønmodtagere, der helt uden skyld er blevet arbejdsløse som følge af coronakrisen, mener Flemming Lassen.