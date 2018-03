390 børn synger til Skolernes Sangdag

De mange børn mødes til en workshop i koncertsalen på Musisk Skole, hvor musiklærerne afslutningsvis akkompagnerer til de sange, som eleverne har lært i løbet af de sidste uger. Det er 5. år i træk at Musisk Skole afholder Skolernes Sangdag og det har år for år vokset stødt med tilmeldinger fra skolerne.

Siden vinterferien har musiklærere fra Musisk Skole Kalundborg været forbi en række 3. klasser fra skolerne i Kalundborg for at indøve de sange som Musisk Skole i år har udvalgt til dette års Skolernes Sangdag. Dagen har i flere år været en del af det landsdækkende projekt »Syngelyst«. I år, hvor der ikke er økonomisk grundlag til videreføre sangdagen med den landsdækkende live event på DR, giver det endnu mere mening at vi på Musisk Skole fejrer denne traditionelle Sangdag fredag før påske med at samles i et fælles kæmpekor på tværs af hele Kalundborg Kommune.