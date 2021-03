39-årig efterlyst internationalt

Efter to måneders eftersøgning er der stadig ingen spor af den forsvundne Anders Vejberg Kristoffersen fra Kalundborg.

Det var den 14. januar, at den 39-årige mand forlod sin lejlighed ulåst på Klosterparkvej i Kalundborg. Dagen efter blev han filmet af et overvågningskamera i et lokalt supermarked, og også den 16. januar blev han filmet, denne gang af overvågningskameraet på Circle K-tanken på Esbern Snaresvej i Kalundborg.