Den 38-årige mand fra Kroatien, der i går blev udvist af Danmark ved Retten i Holbæk, skjulte sig i et hulrum i væggen, da politiet fandt ham under en politiaktion. Foto: Mie Neel

38-årig kroat gemte sig i skunk

Kalundborg - 17. december 2019 kl. 20:49 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet ankom til landejendommen kl. 5.30 om morgenen og havde, inden de trængte ind i huset, kaldt beboerne ud ad tre omgange. To timer efter gik de i gang med at ransage huset, hvor de ved hjælp af hunde, fandt den 38-årige kroat skjult i en skunk, eller et lille hulrum i væggen, på hans værelse.

Den 38-årige forklarede ved retten, at han tidligt om morgenen havde hørt støj og ting, der blev smadret samt stemmer, der ikke tilhørte de 15 andre beboere i huset, som var fra Bosnien og Litauen.

- Jeg var bange og var nærmest ved at gå i panik, sagde den høje, langhårede mand med mørkt skæg, fingerringe og piercede ører, der afgav forklaring i retten ved hjælp af en tolk.

Han forklarede også, at han hverken talte dansk eller engelsk og derfor ikke havde haft mulighed for at forstå politiets udkald.

Politiet fandt efterfølgende en kaliber 22 tromlerevolver under madrassen i den 38-åriges seng, ligesom der blev fundet en pumpgun på et af de andre værelser i huset.

Den 38-åriges dna blev senere fundet på tromlerevolveren.

En våbentekniker forklarede ved retten, at der oprindeligt var tale om en signalrevolver, hvor tromlen var blevet boret ud, så den kunne skyde med skarpt. Han oplyste, at våbnet var dræbende.

Anklageren gik i sin procedure efter at få den 38-årig dømt for ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens paragraf 192a, hvor minimum straffen er to år, og hvor der er tale om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Ifølge anklageren er det en afgørende faktor, at der har været en nærliggende risiko for, at våbnet ville være blevet brugt.

- Politiet har konkret mistanke om, at en eller flere personer på adressen er tilknyttet en bandegruppering eller har et opgør med dem. Når der bliver fundet flere våben, mener jeg, det er en indikator på, at man er beredt på konflikt i det her hus, sagde anklageren.

Domsmandsretten fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at dømme den 38-årige efter den noget strengere paragraf, da den 38-årige var tidligere ustraffet, ikke var banderelateret, og da der ikke var blevet fundet ammunition på hans værelse.

At politiet oprindeligt var til stede på landejendommen i forbindelse med efterforskningen af et drabsforsøg, mente domsmandsretten ikke var relevant i den sammenhæng.

Den 38-årige har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør den 24. oktober. På anmodning fra anklageren, der henviste til flugtrisiko, besluttede domsmandsretten, at den 38-årige fortsat skal sidde varetægtsfængslet, indtil han skal afsone sin straf og senere udvises. Den 38-årige modtog dommen.