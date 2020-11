En 37-årig mand blev onsdag aften anholdt i Rørby efter at have opført sig truende både overfor politiet og private borgere. Foto: Lars Sandager Ramlow

37-årig truede politiet med peberspray og økse

Første anmeldelse kom klokken 18.54, hvor den 37 år gamle mand skabte utryghed omkring Gl. Rørbyvej ved at råbe og opføre sig truende. En patrulje kørte til Rørby og bortviste den 37-årige fra stedet. To timer senere fik politiet imidlertid endnu en anmeldelse omkring den 37-årige.

Her havde den 37-årige truet fire mænd fra Polen, der opholdt sig i et hus på Gl. Rørbyvej. Den 37-årige havde blandt andet skudt mod husets vinduer, med hvad der senere viste sig at være et luftgevær.