Kalundborg Roklub fik et tilskud på 70.000 kr. i 2019 fra DIF og DGI?s foreningspulje. Foto: Picasa

360.000 kroner til idrætsforeninger i Kalundborg Kommune

Kalundborg - 11. februar 2020 kl. 10:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt nyt for idrætsforeningerne i Kalundborg Kommune. I 2019 har DIF og DGI's foreningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 360.000 kroner til forskellige initiativer i kommunens idrætsforeninger.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

I Kalundborg Kommune har følgende foreningerne fået bevilget støtte i 2019:

Kalundborg Roklub 70.000

Havnsø Sejlklub 50.000

Viskinge Gymnastik Forening 34.403

Raklev Gymnastik- og Idrætsforening 31.048

Kalundborg Cykle Club 30.000

Team Complete Eventing Program 30.00

Kalundborg BMX Klub 30.00

Nordvestsjællands Rideklub 29.500

Gørlev Idrætsforening 29.000

Kalundborg If Atletik- & Motion 26.500

Løve IF 18.325

Idræt Syd 15.000 - De frivillige kræfter i foreningerne yder en stor indsats og er med til at binde lokalsamfundene sammen. Jeg er glad for, at foreningspuljen som en del af udlodningsmidlerne gør en forskel ude hos foreningerne, og at der har været så mange positive tilbagemeldinger fra de frivillige kræfter, siger Louise Schack Elholm, der er skatteordfører for Venstre.

Venstre står sammen med Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre og Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger. I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI's foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget penge.