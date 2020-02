36.000 kr. til lokale spejdere

I år kommer naturglæden til at blomstre i hele landet. 23 projekter i Region Sjælland har fået i alt over 900.000 kroner i støtte fra udlodningsmidler til Friluftsliv, Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensens Naturfond i forbindelse med partnerskabet Vores Natur.

På listen over tilskud i Region Sjælland finder man Hvidebækspejderne, som er blevet tildelt 36.000 kroner til et projekt med titlen »Alle kan overnatte i naturen«. I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at tilskuddet blev søgt til et åbent arrangement med aktiviteter i naturen, mad over bål og overnatning i telt. Der er særligt fokus på familier, der sjældent kommer i naturen, og pengene skal bruges til pavillon, telte og materiale til diverse aktiviteter.