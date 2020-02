3,6 millioner til Kalundborg

I Kalundborg var der mandag eftermiddag glæde over udsigten til, at kommunen får tildelt 3,6 millioner kroner til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

- Vi er altid glade, når vi kan ansætte mere personale til at tage sig af børnene i vores daginstitutioner. Nu venter der en politisk drøftelse af, hvordan vi får mest gavn ud af pengene, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for børn- og familieudvalget.

- Vi har haft den opfattelse, at vi måtte vente at se hvor mage penge vi fik tildelt og hvordan vi fik dem tildelt, siger formanden.

- De 3,6 millioner kroner svarer rundt regnet til at vi kan oprette seks til syv nye stillinger. Nu handler det så om, at finde ud af, hvor vi får mest ud af de stillinger. Det skal vi drøfte politisk, og vi skal høre administrationen og de enkelte institutioner om deres indstilling, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Også borgmester Martin Damm (V) glæder sig over tilskuddet, men er samtidig spændt på at se eventulle bindinger, som følger med midlerne.

- Desværre har det tidligere ofte været puljepengenes forbandelse, at der fulgte rigtig meget administration med. Jeg håber, at vi får frie hænder til at bruge pengene til pædagogisk personale, siger han.