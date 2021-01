358 bolighandler i Kalundborg Kommune i 2020

2020 var et ekstraordinært år for boligmarkedet i Kalundborg Kommune. Knap 358 handler taler deres tydelige sprog. Det er 34 pct. flere end sidste år.

Iben C. Nielsen indehaver og ejendomsmægler, Home Kalundborg bekræfter, at det har været et særdeles travlt år for boligsalget i forretningen.