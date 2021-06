En sag mod fem mænd tiltalt for at have begfået grov vold mod en 35-årig mand på en adresse nær Gørlev begyndte tirsdag evd Retten i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

35-årig blev tæsket med kæde og truet med pistol

Kalundborg - 02. juni 2021 kl. 12:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I går tog Retten i Holbæk hul på en sag om grov vold og trusler på livet. Fem mand fra den sydlige del af Kalundborg Kommune er tiltalt for at have overfaldet en 35-årig mand i hans hjem.

Fem mænd på mellem 26 og 34 år stod i går i Retten i Holbæk tiltalt for at have begået et groft overfald på en 35-årig mand på en adresse i området nær Gørlev.

Overfaldet skulle ifølge anklageskriftet have fundet sted ad to omgange. Første del af overfaldet skete om aftenen den 26. december, hvor de tiltalte skulle have opsøgt den 35-årige i hans hjem. Her skulle han være blevet udsat for adskillige slag og spark på kroppen, i ryggen og i hovedet. Han skulle blandt andet være blevet sparket med sikkerhedssko, slået i hovedet med en wokgryde, og der skulle også være blevet væltet et vitrineskab ned over ham.

Overfaldet fortsatte dagen efter, hvor de fem mænd fra den sydlige del af Kalundborg Kommune igen skulle have opsøgt den 35-årige først på eftermiddagen. Her skulle en 32-årig have slået den 35-årige i hovedet med en jernkæde, mens de 35-årige lå i sin seng. Igen blev den 35-årige udsat for slag og spark, inden han blev trukket ned ad trappen fra førstesalen til stueetagen.

Under den anden del af overfaldet skal den 32-årige også have presset en revolver mod den 35-åriges pande og truet ham med blandt andet ordene: - Hvis politiet bliver indblandet, finder vi dig og slår dig ihjel.

Allerede inden overfaldet var politiet på udkig efter den 32-årige, da denne var kravlet over et hegn og flygtet fra Horserød Fængsel, hvor han sad fængslet i en anden sag.

De fem mænd nægtede sig alle skyldige i overfaldet og truslerne. Den 32-årige erkendte dog flugten fra fængslet.