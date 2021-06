Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 35-årig blev overfaldet og jaget bort fra eget hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

35-årig blev overfaldet og jaget bort fra eget hjem

Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 10:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

- Jeg var lige kommet hjem, havde åbnet en sodavand og tændt en cigaret, og havde sat mig på gulvet ved siden af min sofa. Pludseligt gik hoveddøren op. Fem mænd kom ind i stuen, på vejen ind greb en af dem en fyldt wokgryde, som stod i køkkenet. Den smadrede han ind i hovedet på mig. Så begyndte de at slå og sparke løs på mig.

Læs også: Fandt lejlighed raseret og ødelagt

Sådan beskrev en 35-årig mand mandag ved Retten i Holbæk et overfald, som han blev udsat for i sit hjem på en adresse på Ågårdsvej nær Gørlev den 26. december sidste år.

- De råbte og skreg, at de ville slå mig ihjel. Stuebordet og et vitrineskab blev væltet ned over mig, og de kastede brænde og andre ting efter mig.

Efter overfaldet anmeldte den 35-årige dog ikke overfaldet, men valgte i stedet at gå ovenpå i seng, hvilket han forklarede med, at han var chokeret og konfus.

Morgenen efter blev han vækket af overfaldsmændene, og en af dem, en 32-årig mand truede ham med en revolver og en jernkæde.

Herefter tog han flugten.

- Jeg løb så hurtigt, jeg kunne. To af dem løb efter mig. De råbte, at de nok skulle finde mig, og at de ville slå mig ihjel, forklarede den 35-årige.

Selvom overfaldet var voldsomt og den 35-årige erkendte at have været chokeret og konfus bagefter, så havde han ikke haft problemer med at udpege, hvem han mente var gerningsmændene. Denne forklaring fastholdt han, da han mandag afgav sin forklaring i retten. Til gengæld havde han noget sværere ved at forklare, hvorfor de fem mænd skulle have overfaldet ham.

- Jeg føler ikke, at jeg har gjort dem noget, men uanset hvad jeg skulle have gjort, så giver det dem vel ikke ret til at overfalde mig i eget hjem, sagde den 35-årige.

De fem tiltalte nægter sig alle skyldige. Sagen fortsætter i de kommende dage.