En 33-årig mand blev mandag ved Retten i Holbæk fængslet mistænkt for at have deltaget i et røveri den 11. august. Foto: Mie Neel

33-årig varetægtsfængslet mistænkt for blodigt overfald

Den 19-årige kvinde har siddet varetægtsfængslet lige siden, da politiet mener, at hun sammen med de to mænd lokkede den 41-årige i et baghold. Mandag formiddag blev en 33-årig mand fremstillet ved Retten i Holbæk i samme sag. Politiet mistænker den 33-årige for at være den ene af de to overfaldsmænd, og selvom den 33-årige nægter sig skyldig, valgte dommeren at varetægtsfængsle ham frem til den 8. september.