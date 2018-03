Se billedserie Arbejdet med indretning af de nye rammer er i fuld gang. Dea Korgaard Madsen glæder sig: - Vi vil skabe en fest på havnen!

33-årig investerer stort i café på Mullerup Havn

Kalundborg - 18. marts 2018 kl. 19:28 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

33-årige Dea Korgaard Madsen, Gørlev, investerer i omegnen af 300.000 kroner i den is-­cafe, som hun åbner i påsken på Mullerup Havn.

- Jeg tror og håber på, at vi i IsCafeen kan være med til at bidrage med masser af god stemning og hygge på havnen, og i samarbejde med havnens ejer, bådklubben og Skipperkroen, vil vi arrangere og byde på en masse fede oplevelser for gæsterne, siger hun.

Ambitionerne fejler i hvert fald ikke noget.

Dea Korgaard Madsen investerer i omegnen af 300.000 kroner i bygningen, der gennemgår meget betydelige forandringer både inden døre og omkring bygningen.

- Så snart vejret tillader det, går vi i gang med at etablere en ny stor terrasse på 150 kvadratmeter, med lækre møbler og den skønneste udsigt til strand og sejlbåde. Ligeledes kommer der her i 2018 en 18-hullers minigolfbane anlagt med kunstgræs, mooncarbane foruden petanquebane. Nogle dele af projekterne kan vi selv udføre. Vi vil gerne skabe en ramme, som skaber underholdning for hele familien, og børnefødselsdage med burgere og is foruden aktiviteter på legepladsen eller stranden kan vi også klare inden længe, siger hun.

- Det har hele tiden, siden vi besluttede at gå all in i projektet, været tanken, at IsCafeen Mullerup Havn skal byde på masser af fornyelse allerede i år. Vi udvider is-sortimentet, vi anlægger indendørs siddepladser med havneudsigt, opgradering af burgersortiment og cafe-kort, foruden nye udendørs aktiviteter. Så vi håber, at Mullerup Havn bliver et samlingssted og udflugtsmål med nyt friskt pust, for både lokale og turister fra både ind- og udland, siger Dea Korgaard Madsen.

At sortimentet bygges ud i forhold til tidligere, er ingen overdrivelse:

- Til de gammeldags vafler er der 28 forskellige slags is i fryseren og, foruden den traditionelle omgang flødeskum og syltetøj, 15 forskellige toppings på hylden. Økologiske ønsker er der også taget højde for.

Fra begyndelsen af maj har cafeen åbent alle ugens syv dage, og samtidig udvides cafékortet betydeligt, eksempelvis med croissanter, lækre salater, hjemmelavede frikadeller de luxe og sandwiches.

- Mullerup havn er unik, og jeg elsker at komme på havnen og nyde udsigten over Storebælt, de aktive bådfolk og glade gæster, som kommer forbi. - Vi vil skabe en fest, siger Dea Korgaard Madsen, der bor i Gørlev med mand og med to børn i huset.

- Jeg løber, spiller håndbold og elsker at være i godt selskab med positive og glade personer. Min omgangskreds er meget som jeg, fyldt med aktive skønne mennesker, som er med på alt fra sjove og skøre ideer til ren råhygge med at koldt glas rosévin.