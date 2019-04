En 33-årig mand fra Kalundborg, der i november blev idømt over seks års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, gik efter at få nedsat sin straf. Nu har Østre Landsret stadfæstet dommen. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: 33-årig fik ingen rabat for ulovlig våbenbesiddelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

33-årig fik ingen rabat for ulovlig våbenbesiddelse

Kalundborg - 17. april 2019 kl. 13:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret tog tirsdag stilling til en sag fra Retten i Holbæk, hvor den 33-årige Ali Salame fra Kalundborg i november blev idømt seks år og seks måneders fængsel - blandt andet for ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder.

Dommen fik han dels for at være blevet fundet i besiddelse af en Glock 19-pistol den 20. juli på sin bopæl på Klosterparkvej i Kalundborg. Pistolen var blevet modificeret, så den kunne affyre fuldautomatisk - det vil sige, at pistolen ville blive ved med at skyde, hvis man holdt aftrækkeren inde.

Den 33-årige erkendte ved byretten at have været i besiddelse af våbnet og ammunitionen, men valgte straks at anke dommen til landsretten med påstand om frifindelse for, at han skulle have vidst, at der var tale om et fuldautomatisk våben.

Denne del af anken var dog bortfaldet i landsretten, da den 33-årige ikke ville forklare, hvem han havde købt pistolen af, og forsvareren derfor ikke mente, at det var muligt at føre de nødvendige beviser. Landsretten tog derfor kun stilling til strafudmålingen. Ifølge forsvareren var dette - ud over en lang transporttid - også grund til, at den 33-årige ikke mødte op i landsretten.

Ali Salame har en tidligere fængselsdom på syv år fra 2011 for dobbelt drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. Han blev prøveløsladt i 2016 og blev fundet med det fuldautomatiske våben i slutningen af sin prøvetid. Dommen fra Retten i Holbæk skulle derfor ses i lyset af, at den blev skærpet i gentagelsestilfælde, og at mandens reststraf fra den tidligere dom blev lagt til straffen.

Anklageren gik efter at få straffen skærpet til over syv års fængsel grundet våbnets farlige karakter, hvor forsvareren gik efter at lade noget af den over to år lange reststraf bortfalde. Østre Landsret lagde vægt på de samme forhold som byretten, da den stadfæstede dommen.