Victor Hvistendal på 17 år fra Snertinge er formand for Konservativ Ungdom i Kalundborg og stiller også op til kommunalvalget. Privatfoto

Artiklen: 32 medlemmer efter et år

32 medlemmer efter et år

Victor Hvistendal på 17 år fra Snertinge var med til at stifte Kalundborg Konservativ Ungdom for et år siden.