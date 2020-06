Politiet brugte hunde til at undersøge overfaldsstedet uden for Gørlev den 30. september sidste år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

32-årig tiltalt for drabsforsøg

Kalundborg - 08. juni 2020

Siden den 30. september sidste år har en 32-årig mand siddet varetægtsfængslet, mistænkt for at være en af fem gerningsmænd som samme dag begik et groft overfald mod en 45-årig mand på Ulstrupvej i Gørlev.

Den 32-årige risikerer imidlertid, at skulle sidde fængslet væsentligt længere, hvis han bliver fundet skyldig, for anklagemyndigheden har tiltalt ham for drabsforsøg. Det skriver Ekstra Bladet, der har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 32-årige.

Straframmen i sager om drabsforsøg går fra fem år og op til livstid, og sagen vil skulle behandles af et nævningeting.

Ifølge anklageskriftet skulle den 45-årige mand have modtaget ikke mindre end 23 slag med stikvåben, samt et enkelt slag i ansigtet med en økse. Alligevel lykkedes det ham at undslippe overfaldsmændene og søge tilflugt på en tankstation.

Den 32-årige, som ifølge Ekstrabladet, er medlem af rockergruppen Bandidos, nægter sig skyldig.

Politiet har i sagen anholdt yderligere en person, som får sin sag behandlet særskilt.

De øvrige overfaldsmænd er fortsat uidentificerede.