Hundepatruljer undersøger overfaldsstedet uden for Gørlev efter det grove overfald den 30. september. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

32-årig er tidligere dømt for grov afstraffelse

Kalundborg - 21. oktober 2019 kl. 15:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 32-årige mand som er sigtet i sagen om et voldsomt overfald i Gørlev den 30. september, blev i 2014 idømt over to års fængsel for hans medvirken til et voldsomt overfald på en dengang 28-årig mand fra Hallebyore.

Sn.dk har fået aktindsigt i retsbogen fra grundlovsforhøret mod den 32-årige mand, som politiet mener deltog i episoden den 30 september i Gørlev, hvor en 45-årig mand blev udsat for et groft overfald ud for Ulstrupvej 56.

Af retsbogen fremgår det, at den 32-årige er identisk med en mand, der i 2014 blev idømt to år og to måneders ubetinget fængsel for hans andel i en afstraffelse af en 28-årig mand fra Hallebyore.

Den i dag 32-årige mand var dengang tiltalt for have medvirket til at stikke en kniv igennem den 28-åriges hånd samt røve penge fra ham. Den 32-årige nægtede sig skyldig under hele retssagen, men valgte dom ikke at anke byrettens dom.

Baggrunden for overfaldet i 2014 skulle være en narkogæld, og medierne beskrev dengang den 32-årige og hans medtiltalte som medlemmer af Bandidos. Ifølge politiet blev den 32-årige efteroverfaldet den 30. september i år anholdt på en adresse, som er kendt for at være et tilholdssted for personer med relationer til rockermiljøet.

Flere medier har skrevet om, at en 32-årige har adskillige andre fængselsdomme bag sig, og hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at der er tale om en person som politiet har stiftet bekendtskab med flere gange tidligere.

- Det er en mand, som er godt kendt af politiet, fortæller Martin Bjerregaard,

Politiet fortsætter efterforskningen af overfaldet fra den 30. september.

Det ligger vidnefast, at der var flere medsammensvorne omkring overfaldet, men endnu er vi ikke nået så langt i vores efterforskning, at vi har kunnet skride til yderligere anholdelser eller tiltaler, siegr Martin Bjerregaard.

Politiet hører gerne fra vidner som mener at kunne bidrage med oplysninger til efterforskningen.