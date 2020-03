Se billedserie To børn fra Svebølle sendte breve og perleplader til samtlige 31 beboere på Bregninge Plejecenter. På billedet ses de breve og tegninger, som børnehaveklassebørn fra Svebølle Skole ligeledes har sendt til beboerne. Privatfoto

31 perleplader sendt i 72 timers karantæne

Kalundborg - 27. marts 2020

31 breve med en hjemmelavet perleplade i hver startede søndag en rejse fra en familie i Svebølle, over præsten i Bregninge til beboerne i Bregninge Plejecenter. Undervejs er de kun blevet berørt med gummihandsker af præsten, der leverede dem videre i en plasticpose til et medlem af personalet på plejecentret. Hun sendte perlepladerne i 72 timers karantæne, før de enten i går eller i dag blev eller bliver delt ud til samtlige af plejecentrets 31 beboere.

Bag brevene og perlepladerne står femårige Elida-Malouca og hendes treårige lillebror Nicaz.

Brugte hele søndagen De brugte hele søndagen på at lave dem, fortæller Anja Andersen, de to børns mor.

- Elida-Malouca skal øve sig i at skrive, og så kan de godt forstå, at det med at beboerne på plejecentret ikke må få besøg, er lige som, at vi ikke kan besøge deres bedsteforældre, siger hun.

Elida-Malouca har skrevet hende og Nicaz' navn på hver af brevene, og så har Anja Andersen på computer skrevet "Jo mindre vi ses nu, jo før ses vi igen", printet det ud og lagt det ved hvert af de 31 breve.

- Det er meget sigende, og et godt motto, synes jeg. Og så var tanken om at gøre noget, der kan glæde andre, god, siger hun.

0. klasser også i gang Også andetsteds i Svebølle er der børn, der tænker på beboerne på plejecentret i Bregninge. Således havde børnehaveklasselærer på Svebølle Skole Mette Rebbe Hansen spurgt, om der var nogle af hendes elever, der havde lyst til at skrive ud til beboerne. Torsdag ved middagstid havde hun modtaget 10-12 breve og tegninger.

- Jeg synes, det er synd, I ikke får besøg af jeres familie. Her er en tegning fra Zoey til jer. Hej, hej, skriver Zoey fra 0.A eksempelvis i sit brev.

Mette Rebbe Hansen fortæller, at hun håber, at beboerne på plejecentret vil skrive igen.

- Og så tænker jeg, at vi kan tage ud og besøge dem, når det her er overstået, hvis det kan lade sig gøre. Jeg tror, det vil give børnene en større forståelse for andre mennesker og generationer og ikke mindst give dem mulighed for at opleve en knap så digital verden, siger børnehaveklasselæreren.

Opfordring på Facebook Ideen med at sende breve til plejehjemsbeboerne opstod hos plejecentrets aktivitetsansvarlige Jonna Assentoft, da hun kunne konstatere, at beboerne ikke ville få deres årlige besøg af konfirmander grundet coronavirussen. Derfor kontaktede hun Christina Morsing, der er sognepræst i kirkerne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave, for at høre, om konfirmanderne måske kunne skrive et brev i stedet.

Efterfølgende skrev Christina Morsing ud på Facebook, opfordrede folk til at skrive til plejehjemsbeboerne og tilbød samtidig at være kurer. Det var sådan Mette Rebbe Hansen og Anja Andersen hørte om opfordringen.

Bringer smilet frem Brevene gør en stor forskel for beboerne. De har allerede fået et fra en konfirmand, der fortalte, hvor meget mere klaver han får spillet på grund af coronavirussen. Nu glæder Jonna Assentoft sig til at uddele Elida-Malouca og Niraz breve med perlepladerne.

- De bringer smil frem på læberne hos beboerne. Mange elsker at få noget læst op, fortæller hun.